ロッテは２日、今季ホーム最終戦での５日・ソフトバンク戦の試合終了後に最終戦セレモニーを実施すると発表した。最終戦セレモニーでは、今シーズンの振り返り映像の放映や挨拶、監督・コーチ・選手による場内一周、サインボールの投げ込みなどが行われる。