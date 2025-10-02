ドジャースの大谷翔平投手（３１）がレッズとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）を２連勝で突破。自身のインスタグラムのストーリーズに愛犬デコピンの写真を投稿し祝った。ドジャースは１日（日本時間２日）、本拠地でレッズを８―４で下し２連勝でフィリーズとの地区シリーズに駒を進めた。「１番・ＤＨ」で出場し６回に適時打を放つなど勝利に貢献した大谷はシャンパンファイト後、自身のインスタグラムを更新。７回途中２