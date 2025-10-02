【モデルプレス＝2025/10/02】上田竜也が9月29日、自身のInstagramを更新。事務所を卒業した後輩との再会ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】上田竜也、事務所の元後輩との可愛らしい“身長差”◆上田竜也、マリウス葉と再会上田は「え ちょまっ嘘だろ？マ、マリウス お前そんなデカかったっけ？」と2022年12月にSexy Zone（現timelesz）を卒業したマリウス葉との2ショットを公開。上田がしゃがみ、マリウスが背筋を伸ば