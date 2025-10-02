若い世代をはじめ、まちの銭湯をもっと多くの人に利用してもらおうと、神戸市では銭湯を巡るスタンプラリーイベントが、10月31日まで開催されている。「神戸銭湯スタンプラリー2025」今回のイベント「神戸銭湯スタンプラリー2025」は、スマートフォンを使って参加するデジタルスタンプラリー。市内27か所の銭湯のうち、9施設以上のスタンプを集め、アンケートに回答すると、参加賞を受け取ることができるというもの。全施設を