【モデルプレス＝2025/10/02】timeleszの松島聡と俳優の白洲迅がW主演を務める10月4日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー「パパと親父のウチご飯」（毎週土曜よる11時〜）の囲み取材会が2日都内で開催され、撮影裏のエピソードなどが明かされた。【写真】松島＆白洲、即興オムライス作り◆松島聡＆白洲迅を奪い合い？突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の