日本代表の森保一監督が、ホームのさらなるホーム化を呼び掛けた。指揮官は２日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）とブラジル戦（１４日、味スタ）に臨む日本代表メンバー発表会見の冒頭あいさつで「我々がＷ杯優勝を目指して挑み続ける中で、相手国の色で国内のスタジアムが埋まるのではなく、ピッチ上、スタンドが一丸となって相手に挑んでいく雰囲気をつくっていただければ、選手たちもアグレッシブに粘り強く