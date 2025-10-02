タレントの勝俣州和（６０）が２日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。還暦を迎えた心境を語った。今年３月１２日で還暦を迎えた。ＭＣの黒柳徹子から「６０（歳）のお祝いはしたんですか？」と聞かれると「ありがたいことに、例えば木梨憲武さんとヒロミさんが会を開いてくれたりとか。出川（哲朗）さんと『ウッチャンナンチャン』と千秋と『キャイ〜ン』と『よゐこ』が開いてくれたりとか。あと加藤茶が開いてくれたりとか