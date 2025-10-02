放送作家でタレントの野々村友紀子（51）が2日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。群馬県前橋市の小川晶市長のラブホ密会問題をめぐり、番組のある調査にツッコミを入れた。小川氏の騒動を伝える中、番組では「これを機にもっと知りたい前橋市」と題し、パネルで前橋の特産や特徴などを紹介。友廣南実アナウンサーは「畜産がトップクラスなのに肉をあまり買わない」と説明すると、前橋は豚の生