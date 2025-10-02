名古屋市内を流れる堀川で10月2日、中学生が屋形船に乗り、歴史や自然について学びました。2日は、丸の内中学校の生徒28人が参加し、中区の朝日橋からかつては海だった熱田区の宮の渡しまでをクルーズしました。中学生たちは堀川の浄化活動に取り組む男性から、20年ほど前から始まった調査開始以来初めて、2024年に鮎が確認されたことなど説明を受けていました。参加した生徒ら：「2～4mぐらいの深さと言われて