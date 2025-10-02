米映画「ワイルド・スピード」シリーズなどで知られる米俳優タイリー・ギブソン（46）が飼育していた大型犬が近所の小型犬を襲って殺害したとされる事件を巡り、動物虐待容疑で逮捕令状が発行されたと米ピープル誌などが報じた。報道によると、9月18日に米ジョージア州アトランタの高級住宅街をうろついていたギブソンの飼い犬が5歳のキャバリア・キング・チャールズ・スパニエルを襲って殺した容疑が持たれているという。警察は22