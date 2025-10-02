ハイアールジャパンセールスは、節水性能を高めた縦型全自動洗濯機「Uシリーズ」5機種を、2025年10月16日より順次発売します。 ラインナップは、DDインバーター搭載の8.0kg全自動洗濯機「JW-UD80B」、7.0kg全自動洗濯機「JW-UD70B」、6.0kg全自動洗濯機「JW-UD61C」と、通常タイプの6.0kg全自動洗濯機「JW-U61C」、新サイズの5.0kg全自動洗濯機「JW-U50C」の5機種。 記事のポイント 家族構成や洗濯物の量に合わ