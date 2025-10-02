ＤｅＮＡは２日、今季現役ドラフトで移籍した浜地真澄投手ら４選手に来季支配下契約を結ばない旨を通知したと発表した。球団は４人全員に育成契約を打診している。通知された選手は以下の通り◆投手森下瑠大松本隆之介浜地真澄庄司陽斗