◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（２日・甲子園）４０本塁打＆１００打点に王手を掛けている阪神・佐藤輝明内野手が「３番・三塁」で先発出場する。先発は、投手部門３冠の可能性がある村上。森下はベンチスタートとなった。以下、両チームのスターティングメンバー。「ヤクルト」１番・中堅岩田２番・遊撃長岡３番・左翼内山４番・三塁村上５番・一塁オスナ６番・二塁北村恵７番・右翼太田８番・捕手古