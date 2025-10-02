ボーカルグループのBOYZONE（ボーイゾーン）が、2026年に一夜限りのスタジアムコンサートで再結成を果たす。同グループは、英国のポップグループであるテイク・ザットのアイルランド版として結成された。アイルランドだけでなく、英国でも高い人気を誇ったが2019年に解散していた。そのボーイゾーンが2026年6月6日、ロンドンのエミレーツ・スタジアムで、およそ7年