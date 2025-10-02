資料：香川県空撮 日本銀行高松支店は１日、四国地区と香川県・徳島県の企業短期経済観測調査の結果を発表しました。 香川県の景況感を示す業況判断DIはプラス17で、前回の6月より１ポイント改善しました。２期ぶりの改善です。業種別では製造業がプラス18で６ポイント改善し、非製造業はプラス16で３ポイント悪化しました。 香川県の製造業の販売価格判断DIはプラス26と2ポイント上昇し、仕入価格判断はプラス44と10ポ