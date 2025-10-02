にんべんは10月1日、東京・日本橋の「日本橋だし場本店」で、芳醇な風味の本枯鰹節の上にいぶりがっことクリームチーズをトッピングした「いぶりがっこクリームチーズのせかつぶしめし」を新発売した。かつぶしめしは「日本橋だし場本店」が提供する定番メニューの一つで、同社は季節に合わせた味を展開する。「いぶりがっこクリームチーズのせかつぶしめし」は、燻製の香りが豊かないぶりかっこに、本枯鰹節とまろやかなクリーム