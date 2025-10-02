◇男子ゴルフツアーバンテリン東海クラシック第1日（2025年10月2日愛知県三好CC西C＝7300ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ツアー20勝の石川遼（34＝CASIO）は1バーディー、2ボギーの1オーバー72で回り75位で滑り出した。トップとは6打差。「うまくいかなかった。フェアウエーにもなかなか行かなかったり、チャンスにつかなかったり、ずっと苦しかった」。インから出て13番パー3でボギーが先行。16番パー3では