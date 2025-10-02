◇男子ゴルフツアーバンテリン東海クラシック第1日（2025年10月2日愛知県三好CC西C＝7300ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ともにツアー2勝目を目指す出水田大二郎（32＝TOSS）、小斉平優和（27＝フリー）が5アンダー66をマークし、首位に並んだ。出水田は6バーディー、1ボギー、小斉平は1イーグル、4バーディー、1ボギーで回った。左手負傷からの復帰戦となる星野陸也（29＝興和）、嘉数光倫（35＝エナジッ