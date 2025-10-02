横田めぐみさんに読み聞かせた本の思い出を語る母早紀江さん＝2日午後、川崎市北朝鮮に拉致された横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝が5日で61歳の誕生日を迎えるのを前に、母早紀江さん（89）が2日、川崎市で報道陣の取材に応じた。還暦を過ぎてもなお帰国が実現しないめぐみさんに「元気だと信じているので、くじけずに頑張って」と呼びかけた。4日に投開票を控える自民党総裁選については「誰が首相になるのが良いか分からな