【ベルリン＝工藤彩香】ドイツの連邦検察庁は１日、武器調達などの容疑で、イスラム主義組織ハマスの工作員とみられる男３人を拘束したと発表した。ドイツ国内のユダヤ教やイスラエル関連施設を標的とする攻撃に備え、武器を調達していた疑いがある。発表などによると、３人はシリアやレバノンの出身。ベルリンで拘束した際、ライフル銃や拳銃、大量の弾薬が見つかった。今夏以降に調達したとみられる。公共放送ＡＲＤによる