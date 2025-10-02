【ニャル子】 10月2日 商品化発表 MAGI ARTSは、1/6スケールフィギュア「ニャル子」を商品化すると10月2日に発表した。 本製品はアニメ「這いよれ！ニャル子さん」に登場する「ニャル子」を立体化するもの。細やかに流れる髪や引き締まった服が魅力的だ。 (C)MA-SBCr / USO F