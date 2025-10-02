◇MLB ドジャース8ー4レッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）9回から登板し3人でゲームを終わらせたドジャースの佐々木朗希投手が試合を振り返りました。佐々木投手は4点リードの9回から5番手としてマウンドに上がると、先頭を162キロのストレートで追い込むと141キロのスプリットで三振。2人目も三振を奪うと、3人目にはこの日最速163キロのストレートを駆使し、ショートライナーで試合を終わらせました。セーブシチュエー