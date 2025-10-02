営利目的で乾燥大麻を廿日市市に住む男に譲り渡したとして、福岡県の会社員の男が逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、福岡県筑紫野市の会社員の男（２２）です。中国四国厚生局麻薬取締部によると、男は２０２５年８月、廿日市市に住む２３歳の男に福岡県から乾燥大麻約３００グラムを郵送し、現金２６万５０００円を受け取った疑いです。調べに対し「大麻を売ったことは間違いない」と容疑を認めて