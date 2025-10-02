札幌市南区の豊平峡温泉が「違法建築」に該当するとして、３年前から市が指導している件で、秋元市長は「違法状態にあるものにはき然とした対応をとる」などと強調しました。札幌市南区定山渓の豊平峡温泉は、１９９１年にゲートボール場とスキー場に付属する公衆浴場として、市街化調整区域での開発許可を受けました。その後、スポーツ施設がなくなり「浴場のみ」となっていることから「違法建築」に該当