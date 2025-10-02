3日（金）は前線が西から近づいてくるため、九州や中国、四国を中心に雨が降り、九州では雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。近畿や東海、関東甲信では雲が多く、所々でにわか雨がありそうです。一方、北陸や北日本は広い範囲で秋晴れとなる見込みです。気温は西日本から北日本にかけて25℃を超えて、30℃に迫る暑さになる所もあるでしょう。特に北日本ではこの時季としてはかなり気温が高くなりそうです。4日（土）から5日（