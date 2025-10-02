フィギュアスケート女子最高得点保持者で、ドーピング問題で資格停止処分となっているカミラ・ワリエワ（１９）＝ロシア＝が処分解除後、競技復帰する見込みであると複数のロシアメディアが報じた。ワリエワは２２年２月の北京五輪期間中にドーピング問題が発覚。禁止薬物トリメタジジンを使用したとして、ＷＡＤＡから４年間の資格停止処分を受けた。同処分は１２月に解除されるが、国営通信社「タス通信」は「ワリエワは五輪