岐阜県下呂市の食堂「としちゃん」の名物は、豚バラ肉を秘伝のタレに漬け込み、卵と一緒に味わう「とんちゃん」です。地元はもちろん遠方からも常連が訪れ、80歳の店主が守り続ける味は今も人々を魅了しています。 ■名物は鉄板でアツアツ提供される“とんちゃん” 昭和51年創業の老舗食堂「としちゃん」は、店主・今井ユミ子さん(80)が料理を作っています。 アツアツの鉄板で提供される名物「とんちゃん」