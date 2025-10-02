◆男子プロゴルフツアーバンテリン東海クラシック第１日（２日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）首痛のため２か月半試合を離れていた星野陸也（興和）がホスト大会で復帰。６バーディー、２ボギーの４アンダー６７で回り、トップと１打差の３位につけた。「あまり良くなかった。想像よりも曲がってしまった。調整が必要。スコア的には良かったけど、ショットが暴れすぎ」。苦笑いの好スタートだった。米ツ