ｔｉｍｅｌｅｓｚ・猪俣周杜が２日、都内で１０月４日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「パパと親父のウチご飯」（土曜・後１１時）取材会に主演の松島聡、白洲迅らと出席した。豊田悠氏の同名漫画が原作。突然、元恋人から娘を預けられた情に厚い元ヤンキー・千石（松島）と、妻と離婚して息子を引き取った優しすぎる漫画編集者（白洲）が、シングルファーザー同士で共同生活を送る姿を描く。ドラマ初出演となる猪俣は、松