女優の久間田琳加が２日、東京・渋谷区で「ＭＵＳＩＮＳＡＴＯＫＹＯＰＯＰ―ＵＰＳＴＯＲＥ２０２５」オープニングイベントに出席した。韓国発のファッションを扱う「ＭＵＳＩＮＳＡ（ムシンサ）」の新店イベント。事前に内覧した久間田は「服が好きなので、お洋服がたくさんあってテンションが上がった。フォトスポットもたくさんあって旅行に来た気分になりました」と目を輝かせた。同店のテーマである「らしさ」