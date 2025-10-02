アルグン川沿岸の風景。（８月１日撮影、フルンボイル＝新華社配信／劉希玲）【新華社フルンボイル10月2日】中国内モンゴル自治区フルンボイル市室韋県は大興安嶺の北麓、ロシアとの国境を流れるアルグン川右岸に位置する。独特な地理的条件と豊かな歴史文化、民族風情、そして自然の美しさが注目されている。（劉希玲）アルグン川沿岸の風景。（８月１日撮影、フルンボイル＝新華社配信／劉希玲）アルグン川沿岸の風景。（７月