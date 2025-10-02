第1日、11番でティーショットを放つ小斉平優和。5アンダーで首位＝三好CCバンテリン東海クラシック第1日（2日・愛知県三好CC＝7300ヤード、パー71）ともにツアー通算1勝の小斉平優和と出水田大二郎が66で回り、首位に並んだ。小斉平が1イーグル、4バーディー、1ボギー。出水田が6バーディー、1ボギーだった。1打差の3位に星野陸也、岡田晃平、嘉数光倫、小木曽喬ら11人。さらに1打差の14位に今野大喜、岩田寛、今平周吾ら12人