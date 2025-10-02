村上誠一郎総務相は、コメ（水稲）の単位面積当たりの出来具合を示す「作況指数」の廃止を承認した。9月30日付で小泉進次郎農相に通知した。約70年続いてきた作況指数の廃止が正式に決まった。両省が2日明らかにした。農林水産省は作況指数の代わりに、直近5年間の収量をベースにし、温暖化の影響を反映できるようにした新指標「作況単収指数」を10月中旬から公表する方針。作況指数は1956年から毎年公表されてきた。ただ深