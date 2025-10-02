吉本興業は２日、ダウンタウンが１１月１日に開設する有料配信チャンネルについて、名称が「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」（ダウンタウンプラス）となったことなど、詳細を発表した。月額料金は１１００円、年額は１１０００円。１１月１日からスタートする。申し込みは１０月２４日から始まる。コンテンツ内容は「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の３カテゴリーで楽しめるといい、最初は松本人志カテゴリーで松本がプロデュ