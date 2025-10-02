小千谷市は市内の小学校で2日、提供された給食のコッペパンから異物の付着が見つかったと発表しました。異物が見つかったのは小千谷市の南小学校です。市教育委員会によりますと2日、同校の給食で出されたコッペパンにタテ1ミリ、ヨコ1.5ミリ程度の金属片が付着しているのを2年生の児童1人が発見し「パンの下の方にくっついていた」と学級担任に申し出ました。児童は給食を食べる前で、コッペパンは食べていないということです。学