きょう、山形県酒田市の小学校で、児童が伝統衣装を身にまといながら稲刈りを行ないました。 【写真を見る】"すげがさ" と "はんこたんな"小学生が伝統衣装を身にまといながら稲刈り！（山形） 酒田市の南平田小学校では、地域や自然に親しみを持ってもらおうと、児童が毎年稲刈りを行っています。 男子児童は「すげがさ」。女子児童は「はんこたんな」に「かすり」という地域に伝わる伝統衣装を身にまとい、稲刈りに挑戦しま