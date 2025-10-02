夕方の帰宅ラッシュの時間を迎える広島市中心部の国道２号線です。西広島バイパスの延伸工事により、昨夜（１日）から車線規制が始まりました。広島から山口方面に向かう下りが、現在は３車線のうち１車線規制されています。夜間は２車線が通れなくなっていました。工事を進める広島国道事務所などは、周辺の迂回路を利用するよう呼びかけています。あす（３日）からは、車線規制が上り下りの両方に広がります。朝の通勤時間帯