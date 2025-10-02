愛知県豊田市の小学校の校庭で、金属製の支柱が倒れ、児童がけがをしました。 【写真を見る】小学校の校庭で“金属製の支柱”倒れ児童ケガ 支柱を揺らしていたところ…根元から折れる 腐食が原因か 愛知・豊田市 きのう午前10時半前、豊田市立寿恵野小学校の校庭で、休み時間中に小学2年生の男子児童2人が、屋外スピーカーが取り付けられている金属製の支柱を両手で揺らしていたところ、支柱が根元から折れ、倒れた