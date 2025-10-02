アイドルが多数出演するイベント「GIGA・GIGA SONIC」（10月18日開催）と「SAMURAISONIC」（10月19日開催）が2日、公式サイトを更新。≠ME、≒JOY、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETの4組について、出演が困難になったと報告した。主催者が「各事務所関係者を名乗る人物と正規の効力を持たない出演契約を締結していたことが判明」などと説明した。【写真】“白と黒のファンタジー”テーマに大人な表情で魅了したFRUITS ZIPPERイベ