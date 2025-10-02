◇MLB ドジャース8-4レッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）ドジャースのムーキー・ベッツ選手は3本のタイムリーヒットを放ち、5打数4安打3打点とチームを地区シリーズ進出へと導きました。試合後、取材陣に応じたベッツ選手。1点リードの6回、先発の山本由伸投手がノーアウト満塁のピンチを背負ったシーンについては、「厳しい状況だったと思います。アウトもなかった。本当にあの時点では1点に抑えることだけを考えていま