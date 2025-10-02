レッズ戦の9回、登板したドジャース・佐々木＝ロサンゼルス（共同）米大リーグのプレーオフは1日、3回戦制のワイルドカードシリーズ第2戦が行われ、ナ・リーグはドジャースがロサンゼルスでのレッズ戦に8―4で勝利した。九回のマウンドを託されたドジャースの佐々木は高ぶった感情を投球に込めた。球速160キロを連発する迫力満点の内容で三者凡退。2連勝で地区シリーズ進出に導き「初めて九回に投げて緊張はしたが、球場（の声