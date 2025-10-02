【マニラ＝樋口貴仁】小泉進次郎農相は２日、訪問先のフィリピン・マニラで、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）と日中韓３か国による農相会合に出席した。立候補している自民党総裁選が最終盤を迎える中、滞在１７時間余りの外遊をこなした。小泉氏は１日夕に日本を出発し、２日午前の農相会合では、ＡＳＥＡＮでの農業食料システム構築に向けた日本の技術協力の継続を訴えた。７か国の農相とそれぞれ個別会談も行い、日本産ブ