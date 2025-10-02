日本サッカー協会は２日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表メンバーを発表した。けがの影響で９月の米国遠征を辞退していたＤＦ安藤智哉（福岡）が招集された。身長１９０センチの屈強なセンターバックは、初招集となった７月のＥ―１選手権（韓国）で２試合に出場し、優勝に貢献した。Ｊリーグでは９月２０日に途中出場で復帰すると、その後は２試合にフル出場し