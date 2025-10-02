東京・南町田グランベリーパークの人気スポット「スヌーピーミュージアム」が、9月6日からリニューアル！PEANUTS（ピーナッツ）コミック誕生75周年を記念して、展示やフォトスポットに加え、カフェや公園のアートもさらにパワーアップ。これまで以上に“スヌーピーだらけ”の体験が楽しめます。今回は、リニューアルにあわせて登場した100点以上の新作グッズをご紹介。サイコロキャラメルやNEW ERA（ニューエラ）との豪華コラボも