バレーボールＳＶリーグの開幕へ向けてのオープニングカンファレンスが２日、都内で行われ、東レアローズ静岡からは代表選手として、アウトサイドヒッターの藤中優斗（２９）が登壇。２５日にこのはなアリーナで迎える東京グレートベアーズとの開幕戦に向けて「ワクワクしています。自分たちのバレーをしっかり展開して勝ちたい」と意気込んだ。藤中は昨年４月にジェイテクトＳＴＩＮＧＳ愛知を退団して６月に新加入。中心選手