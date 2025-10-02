官民一体となって県内を訪れた観光客をもてなそうと高知龍馬空港で県や航空会社の職員などが搭乗客のお見送りをしました。高知龍馬空港で行われた取り組みは、県おもてなし県民会議が高知を訪れた観光客の満足度を高めようと毎年この時期に行っている「高知家おもてなしキャンペーン」の一環です。10月2日は県観光政策課と高知発着便を運航しているフジドリームエアラインズ、全日空、日本航空の3社が初めて合同で搭乗