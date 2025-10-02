全国証券大会であいさつする日銀の内田真一副総裁＝2日午後、東京都千代田区日銀の内田真一副総裁は2日、東京都内で開かれた全国証券大会であいさつし、企業の景況感に関し日米関税交渉の合意を受け「良好な水準だ」と評価した。前日発表した9月の企業短期経済観測調査（短観）の結果を踏まえた。経済や物価が想定通り推移すれば、政策金利を引き上げるこれまでの方針を強調した。米国の関税政策を巡り「先行きの不透明感が後