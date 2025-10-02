DeNAは2日、森下瑠大投手（21）、松本隆之介投手（23）、浜地真澄投手（27）、庄司陽斗投手（24）と来季の契約を結ばないことを発表した。4人全員に育成選手契約を打診している。森下は京都国際から22年のドラフト4位で入団。昨年8月に左肘のクリーニング手術を受け、公式戦の登板はなかった。松本隆は横浜高から20年の同3位。4年目の24年10月に初の1軍マウンドに立ち、プロ通算1試合で勝敗はつかなかった。浜地は福岡大