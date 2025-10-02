佐賀県警の科学捜査研究所で起きた不正なDNA鑑定問題で、第三者による調査を求める決議案を可決です。この問題は、佐賀県警の科捜研の元職員が2017年6月から2024年10月までの7年間にわたり、DNA型の鑑定作業で検査を実施したと装うなど130件の不適切な鑑定を行っていたもので、懲戒免職処分を受けました。佐賀県議会では2日、再発防止と県民への信頼回復を求める決議案が提出されました。独立性、透明性、専門性を備えた第三者によ