高齢者の家の給湯器に「異常がある」などと嘘の工事を持ちかけ、代金をだまし取ろうとした3人が逮捕されました。逮捕されたのは、会社役員・岡崎一輝容疑者（40）と訪問販売員・鈴木信行容疑者（40）ら3人で、2025年3月、静岡・伊豆市の83歳と78歳の女性の家を訪れ、「給湯器に異常がある」と嘘の工事を持ちかけ、代金をだまし取ろうとしたなどの疑いが持たれています。2人の女性は代金が高額だったことを不審に思い、消費生活セン